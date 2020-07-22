В Великобритании нашли пластик в кишечнике глубоководных акул

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Группа ученых из Эксетерского университета выявила существенное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул. Об этом сообщает РИА Новости. Исследования проводились у берегов Великобритании.
"Мы были удивлены найти не только микрочастицы пластика (включая такие использованные предметы личной гигиены, как маски для лица в качестве возможного источника волокон), но и частицы вроде регенерированной целлюлозы, которую можно обычно найти в текстиле и одежде", – заявил исследователь Кристиан Партон.
По словам специалиста, результаты исследования – это доказательство "повсеместного загрязнения пластиком". В общей сложности ученые выявили 379 частиц в организмах 67% от 46 исследованных акул.
Для теста были выбраны такие виды, как обыкновенная кошачья акула, звездчатая кунья акула, катраны и звездчатая кошачья акула. Встречаются они на глубине от 5 до 900 метров, но обитают преимущественно на дне.
Накануне специалисты Мосприроды объяснили, как правильно сортировать пластиковый мусор и какие емкости можно сдать на переработку.
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