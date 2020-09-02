Туры к дрейфующим круизным судам появились в Великобритании

17:11
Фото: ТАСС/Zuma
В Великобритании организовали туры к дрейфующим круизным судам, которые находятся в водах Ла-Манша, сообщает UPI.
Они появились благодаря Полу Дерхэму. Он проработал на круизных лайнерах 27 лет. После того как он запустил рекламу таких туров, на них сразу возник высокий спрос.
Длительность поездки составляет 2,5 часа. Она проводится на двух паромах, которые принадлежат Дерхэму. Во время поездки он рассказывает интересные истории. Когда же туристы подплывают к кораблю, они могут рассмотреть его на расстоянии 50 метров.
Ранее у берегов Ирландии обнаружили давно брошенный корабль. Судно шло под флагом Танзании. Сообщалось, что корабль прибило к берегу из-за шторма. На судне не удалось обнаружить ни одного человека.
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