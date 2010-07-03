Британия хочет разместить свои беспилотники в Персидском заливе

Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Речь идет о дронах, расположенных сейчас в Кувейте и выполняющих полеты над Сирией и Ираком. Отмечается, что их передислокация запланирована на фоне задержания Ираном нефтяного танкера, шедшего под флагом Британии.
По данным СМИ, беспилотники помогут военным кораблям Соединенного Королевства, обеспечивающим безопасное судоходства в Ормузском проливе.
В августе британские ВВС задействовали истребители Typhoon для сопровождения двух российских самолетов Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем.
Отмечается, что британские истребители Eurofighter Typhoon занимаются охраной воздушного пространства стран Балтии на авиабазе "Эмари" под Таллином.
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