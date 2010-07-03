Британские истребители сопроводили российские самолеты над Балтикой

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Британские ВВС задействовали истребители Typhoon для сопровождения двух российских самолетов Су-30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании.

"Самолеты Typhoon, размещенные в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства, сегодня сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker, когда они пролетали над Балтийским морем", – проинформировали в министерстве.

Отмечается, что британские истребители Eurofighter Typhoon занимаются охраной воздушного пространства стран Балтии на авиабазе "Эмари" под Таллином.

"Сопровождение было проведено профессионально", – добавили в Минобороны.

Ранее глава Генштаба Великобритании отметил недооценку угрозы со стороны России. В ведомстве указали на достижения РФ в киберпространстве.