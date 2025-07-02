Metro: брат и сестра в Италии выросли как Маугли из-за страха их отца перед COVID-19

Фото: dailymail.co.uk

Два ребенка-маугли выросли в Италии из-за страха их отца перед COVID-19, передает Metro.

По данным СМИ, брата и сестру в возрасте 6 и 9 лет случайно обнаружили карабинеры и сотрудники военной полиции в апреле на заброшенной ферме в Турине во время эвакуации из-за угрозы наводнения. Дети были грязные, говорили на собственном выдуманном языке и носили подгузники. Мальчик и девочка не были зарегистрированы ни в школе, ни в больнице. Об их существовании не знали даже соседи. Из-за этого в итальянских СМИ их стали называть "детьми-призраками".

Их родителями оказались 54-летний скульптор из Нидерландов и его 38-летняя жена. По словам родителей, они привезли детей на отдаленную ферму во время пандемии COVID-19, чтобы защитить их.

Отец заявил, что у мальчика с девочкой было много игрушек, ноутбуки и собственное лыжное снаряжение. Мужчина добавил, что обучал их на дому. В издании отмечают, что мать не проявляла к ним особого интереса и часто отсутствовала.

Проверка показала, что брат с сестрой не имеют читать и писать. Сейчас их отдали под опеку и ищут для них приемную семью. Власти разбираются в ситуации, но дальнейшие меры в отношении родителей пока не приняты.

Ранее мальчика-маугли обнаружили в Краснодаре. Соседи заметили странное поведение мамы и бабушки мальчика, а также сообщили, что из их квартиры слышны детские крики. Сотрудники опеки и полиция пытались попасть квартиру, но не смогли, поэтому вызвали Росгвардию.

В результате прокуратура установила, что в однокомнатной квартире вместе с матерью и бабушкой жил мальчик 2017 года рождения. Он воспитывался в ненадлежащих антисанитарных условиях, не было организовано место для сна и отдыха ребенка, отсутствовала обувь, одежда, игрушки и еда. Мальчик не ходил в сад и не был зачислен в школу.

Ребенок смог рассказать, что не выходил из квартиры несколько лет и питался хлебом, а последний раз мылся более года назад. Мальчика поместили в реабилитационный центр, а следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с ребенком.