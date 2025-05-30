Мать мальчика-маугли из Краснодара лишат родительских прав

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Иск о лишении матери мальчика-маугли из Краснодара родительских прав направлен в суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

Странное поведение матери мальчика и его бабушки сперва заметили соседи, которые сообщили, что из их квартиры каждый день утром и вечером слышны детские крики.

"Я видела, что они (мама и бабушка мальчика. – Прим. ред.) стояли за гаражами у нас во дворе. Они выглядели очень неопрятно, <...> и они прятали ребенка, собой прикрывали", – рассказала соседка женщин Оксана Ласковец.

При этом, как сообщает газета "Известия", мать и бабушка ребенка не шли на контакт, а также вели закрытый образ жизни, не общаясь и не здороваясь с соседями.

Сотрудники опеки и полиция пытались попасть внутрь квартиры женщин, однако не смогли. В связи с этим была вызвана Росгвардия. В результате прокуратура установила, что в однокомнатном помещении вместе с матерью и бабушкой жил мальчик 2017 года рождения, который воспитывался в ненадлежащих антисанитарных условиях. Например, на полу выявлены следы фекалий и бегающие тараканы.

В помещении чувствовался зловонный запах, а санитарная комната не использовалась из-за захламлений. Также сотрудники прокуратуры определили, что место, где должен спасть и отдыхать мальчик, не организовано. Вместе с этим отсутствовали постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, книги и продукты питания.

Помимо этого, ребенок не ходил в детсад, а в школу в связи с достижением им 7 лет он не был зачислен. Как указала пресс-служба ведомства, мальчик с рождения полностью изолирован от общества. Сам ребенок рассказал, что последние несколько лет не выходил из квартиры, питался хлебом, а последний раз мылся более года назад.

Более того, выяснилось, что мальчик является инвалидом. Однако, несмотря на это, мать не обеспечила его лекарствами и необходимым лечением.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка родителем, а также о жестоком обращении с мальчиком. Сейчас несовершеннолетний находится в реабилитационном центре.

Ранее в одном из жилых домов Казани была найдена 6-летняя девочка, которая проживала в антисанитарных условиях. Соседи рассказали, что никогда не видели ребенка. По их словам, из квартиры, где проживала женщина, всегда шел неприятный запах.

Родная тетя девочки Светлана заявила, что ей не давала увидеться с племянницей и не пускала в квартиру мать ребенка Ангелина. Кроме того, женщина не просила о помощи у родных. Региональная прокуратура уже начала проверку.

