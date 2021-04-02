В Греции туристам станут доступны подводные экскурсии

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Туристам, увлекающимся подводным плаванием, разрешили посещать затонувшие корабли и самолеты в Греции. Об этом сообщает АТОР.

В список включен 91 разрешенный объект. В их числе суда, которые ушли на дно во время Второй мировой войны.

Погружение разрешено в Западной и Центральной Греции, на Крите, в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, на Ионических островах, Пелопоннесе, в Эпире и Фессалии.

Греческие власти также планируют создать на восточном побережье Пелопоннеса дайвинг-парк.

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