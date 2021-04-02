Французский политик раскритиковал власти страны за неиспользование "Спутника V"

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Лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал власти страны за неиспользование "Спутника V". Свое мнение политик выразил в эфире радио RTL.

Меланшон заявил, что медленные темпы вакцинации во Франции обусловлены политическими мотивами.

"Русская вакцина эффективна. Ее используют 57 стран, а мы, французы, ждем этикетки Еврокомиссии <...> Это вопиющая ошибка", – сказал политик.

Он также заявил, что неиспользование "Спутника V" связано с интересами бизнеса.

Ранее власти Панамы разрешили экстренное применение в стране "Спутника V". Отмечалось, что российский препарат соответствует всем необходимым требованиям.

Применение препарата также одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряде других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.