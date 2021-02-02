Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от COVID-19

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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий гражданам, которые вакцинировались против COVID-19.

"Новых свобод не будет", – сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний.

На переговорах рассматривались вопросы вакцинации населения. По словам канцлера Германии, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась.

При этом Меркель не исключила, что "придется делать прививки [от COVID-19] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация".

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Поднимались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.

