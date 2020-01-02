Название страны "Голландия" перестало существовать

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Название "Голландия" официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, передает портал "Мир 24".

Как пишет газета The Guardian, теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".

Власти считают, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и кварталами "Красных фонарей".

Кампания по изменению международного имиджа страны была согласована правительством, представителями бизнеса и советом по туризму.

Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Нидерланды станет официальным брендом страны на музыкальном конкурсе "Евровидение" в мае следующего года, а затем на Олимпийских играх в Токио.