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В мире

04:32

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

за рубежом туризм

Фото: DPA/TASS/Klaus Rose

Власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кампания по изменению международного имиджа страны согласована правительством, представителями бизнеса и советом по туризму.

Отмечается, что она будет запущена до конца года. Издание поясняет, что Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталами "Красных фонарей".

Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Нидерланды станет официальным брендом страны на музыкальном конкурсе "Евровидение" в мае следующего года, а затем на Олимпийских играх в Токио.

Ранее стало известно, что "Евровидение" в 2020 году примет Роттердам, а не Амстердам, как планировалось ранее. В столице Нидерландов оказались заняты все арены.

За право принять мероприятие также боролись Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

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