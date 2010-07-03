Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

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Власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кампания по изменению международного имиджа страны согласована правительством, представителями бизнеса и советом по туризму.

Отмечается, что она будет запущена до конца года. Издание поясняет, что Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталами "Красных фонарей".

Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Нидерланды станет официальным брендом страны на музыкальном конкурсе "Евровидение" в мае следующего года, а затем на Олимпийских играх в Токио.

Ранее стало известно, что "Евровидение" в 2020 году примет Роттердам, а не Амстердам, как планировалось ранее. В столице Нидерландов оказались заняты все арены.

За право принять мероприятие также боролись Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал запланирован на 16 мая.