Полиция в Нидерландах поместила под стражу попугая

19:29
19:29
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Фото: instagram.com/politieutrechtcentrum
В Нидерландах задержали ограбившего магазин вора и его попугая. Это случилось в городе Утрехте, сообщает местная полиция в Instagram.
Полиция прибыла задерживать подозреваемого, но на его плече был "подлый пернатый свидетель". Имел ли попугай какое-то отношение к преступлению, не уточняется.
Мужчину вместе с птицей доставили в отдел. В полиции не нашлось клетки для попугая. Правоохранители провели "надлежащую консультацию" с подозреваемым и решили поместить попугая в камеру вместе с его хозяином.
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Onlangs hebben wij een verdachte aangehouden voor een winkeldiefstal. Tijdens de aanhouding vonden wij een stiekeme getuige met veren en snavel op de schouder van de verdachte. Tijdens de insluiting op ons bureau kwamen wij er tot onze schrik achter dat wij niet in het bezit zijn van een vogelcel of kooi.... Na goed overleg met de verdachte hebben wij ze samen ingesloten🐦... *en uiteraard goed verzorgd! #puc #dieren #bird #politieutrechtcentrum #politie #utrecht
Публикация от Politie Utrecht Centrum (@politieutrechtcentrum)
Ранее стало известно, что попугай-неврастеник, которого лечат от стресса в Московском орнитарии, в июле снизил дозу антидепрессантов. Сообщалось, что попугая принесли туда в марте. принесли в марте. Специалисты сообщали, что неврастения для желтохохлых какаду является распространенным явлением. Когда его принесли орнитологам, попугай был настолько нервным, что отказывался оставаться один: обязательно нужно было, чтобы рядом был человек, причем предпочтительно девушка. Орнитарию пришлось назначить "дежурного по попугаю".
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