Полиция в Нидерландах поместила под стражу попугая

Фото: instagram.com/politieutrechtcentrum

В Нидерландах задержали ограбившего магазин вора и его попугая. Это случилось в городе Утрехте, сообщает местная полиция в Instagram.

Полиция прибыла задерживать подозреваемого, но на его плече был "подлый пернатый свидетель". Имел ли попугай какое-то отношение к преступлению, не уточняется.

Мужчину вместе с птицей доставили в отдел. В полиции не нашлось клетки для попугая. Правоохранители провели "надлежащую консультацию" с подозреваемым и решили поместить попугая в камеру вместе с его хозяином.

Ранее стало известно, что попугай-неврастеник, которого лечат от стресса в Московском орнитарии, в июле снизил дозу антидепрессантов. Сообщалось, что попугая принесли туда в марте. принесли в марте. Специалисты сообщали, что неврастения для желтохохлых какаду является распространенным явлением. Когда его принесли орнитологам, попугай был настолько нервным, что отказывался оставаться один: обязательно нужно было, чтобы рядом был человек, причем предпочтительно девушка. Орнитарию пришлось назначить "дежурного по попугаю".

