Попугаю-неврастенику из Московского орнитария стало лучше

Попугай-неврастеник, которого принесли в Московский орнитарий, стал спокойнее. Сейчас он лучше спит и потихоньку обрастает перьями. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Флинт чувствует себя лучше, сочетание реабилитационный мероприятий и разумное медикаментозное воздействие дает результаты. Он стал намного спокойнее, нормально спит ночью, вне клетки ему уже необязательно сидеть на руке или плече человека, он спокойно сидит на клетке и наблюдает за происходящим", – сказал он.

В целом, как говорит специалист, Флинт по характеру общительный и ласковый, "как котенок".

Ранее сообщалось, что Флинта принесли в Московский орнитарий и собираются лечить антидепрессантами. Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин говорил, что вообще попугаи любят выщипывать на стрессе из себя перья, а Флинт не только перья выщипывает, но еще и орет.

Когда его принесли орнитологам, он был настолько нервным, что наотрез отказывался оставаться один: обязательно нужно было, чтобы рядом был человек, причем предпочтительно девушка. Пришлось назначить "дежурного по попугаю".

