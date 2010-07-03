Амстердам отказался проводить "Евровидение" в 2020 году

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Амстердам отказался принимать музыкальный конкурс "Евровидение" в 2020 году. В столице Нидерландов заняты все подходящие арены, пишет NL Times.

По информации издания, конкурс планировали проводить на крытой арене Ziggo Dome. Но городские власти не смогли перенести мероприятия, которые были там запланированы ранее. Попытки найти другое место для "Евровидения" также закончились безрезультатно. "Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", – сказано в заявлении мэра Амстердама.

Право принять музыкальный конкурс в 2020 году оспорят между собой такие голландские города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Власти Гааги и Бреды заявили, что не будут участвовать в борьбе.

"Евровидение – 2019" проходило в Израиле. В конкурсе приняли участие исполнители из 26 стран. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, набравший 492 балла. На втором месте – итальянец Махмуд, а третьим стал представлявший Россию Сергей Лазарев.

22 мая организаторы конкурса "Евровидение – 2019" вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале. При этом тройка лидеров осталась неизменной.

Российский певец Дима Билан не исключил, что может в третий раз принять участие в "Евровидении". В 2006 году он занял второе место на конкурсе, а в 2008 году стал его победителем.

