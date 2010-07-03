Литва потребовала признать ошибку при голосовании на "Евровидении"

Литовский общественный вещатель LRT требует пересмотреть итоги музыкального конкурса "Евровидение". Об этом сообщает "Sputnik Литва".
Обращение LRT связано с тем, что итальянский вещатель RAI представил неточные результаты голосования, которые имеют явные расхождения с опубликованными итогами конкурса на официальном сайте "Евровидения".
Таким образом зрители голосования дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко один балл, который не был ранее учтен. Из-за этого литовский певец не прошел в финал музыкального конкурса.
"Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации", – отмечает генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржадас.
22 мая организаторы конкурса "Евровидение-2019" вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале. При этом тройка лидеров осталась неизменной.
Дункан Лоуренс из Нидерландов победил, на втором месте – итальянец Махмуд, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.
В знак уважения ко всем артистам и членам Европейского вещательного союза было принято решение о корректировке баллов. Лазарев получил дополнительно 1 балл (теперь у него 370 баллов против 369 ранее набранных).
Сергей Лазарев снова занял третье место на "Евровидении"
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