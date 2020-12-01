Во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из дома подъемным краном. Об этом передает местный телеканал France3 Occitanie.

В конце октября сообщалось, что в городе Перпиньян на юге Франции мужчина с избыточным весом более года не может выбраться из своей квартиры. Мужчина по имени Ален ожидал помощи городских властей с июля 2019 года, когда сломал бедро.

В спасательной операции участвовали полицейские, пожарные, медики и сотрудники мэрии. Всего было привлечено порядка 50 человек. Они уложили мужчину в специальный контейнер, который спустили с помощью крана. После эвакуации его доставили в больницу.

В июле власти Великобритании запустили программу по борьбе с ожирением, согласно которой запрещается реклама на телевидении и в интернете нездоровой пищи. Правительство отмечало, что в стране 63% взрослых и 33% детей имеют проблемы с весом.

