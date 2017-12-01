КНДР выдвинула условие для переговоров с США

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КНДР готова сесть за стол переговоров, если ее признают ядерной державой, рассказал член побывавшей в Северной Корее делегации Госдумы Виталий Пашин.

Он отметил, что встречи с депутатами прошли на высоком уровне, парламентариев принял председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. По словам Пашина, он и другие представители корейской стороны заявили: "Мы, конечно, готовы сесть за стол переговоров".

Теперь, когда КНДР добилась своей цели и стала ядерной державой, страна готова говорить с Вашингтоном, добавил Пашин. Предыдущая политика была нужна Пхеньяну, чтобы обеспечить безопасность страны, отметил парламентарий. "Достигнут паритет, и они готовы садиться с американцами за стол переговоров и решать все мирным путем", – цитирует депутата "Интерфакс".

По его словам, последний пуск ракеты в КНДР был сигналом к возможности начинать переговоры, утверждают в Северной Корее. 29 ноября страна испытала ракету, способную поразить любую цель на территории США.

Глава делегации Казбек Тайсаев рассказал, что в качестве посредника на этих переговорах КНДР хотела бы видеть Россию. Он отметил, что у Пхеньяна есть доверие к РФ.

Ранее США выразили возмущение последним запуском ракеты в КНДР. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны прервать любые связи с Северной Кореей, в том числе приостановить торговые отношения и выслать северокорейских рабочих. Она также предложила лишить государство права голоса в ООН.