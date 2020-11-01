Додон лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 36% – ЦИК

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Действующий глава Молдавии Игорь Додон лидирует на президентских выборах с результатом 36%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики после обработки 50% бюллетеней.

Лидер оппозиционной "Партии действия и солидарности Молдавии" Майя Санду набрала 30,51%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый – 16,5%.

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие 33,3% избирателей. Победителем признается кандидат, набравший больше половины голосов. В противном случае предусмотрен второй тур.

По данным ЦИК, к 22:00 по московскому времени явка составила 42,7%. На пост президента баллотируются восемь кандидатов.

Ранее ЦИК признал выборы президента в Молдавии состоявшимися. Явка на 17:00 составила свыше 33%, это более чем 942 тысячи избирателей.