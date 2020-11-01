На Украине мужчина погиб при взрыве мины времен Великой Отечественной войны

Фото: сайт управления Национальной полиции Сумской области

Мужчина стал жертвой взрыва мины времен Великой Отечественной войны на Украине.

Известно, что инцидент случился в Сумской области.

"Неизвестного мужчину с травмами ног случайно нашли двое трактористов, выехавших на обработку полей", – информирует пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, трактористы немедленно сообщили о находке медикам и сотрудникам полиции. До приезда врачей мужчина умер.

"Мужчина, выкопав мину, переносил ее в сумке вместе с другими своими находками, и она сдетонировала", – предположили в полиции.

Утверждается, что погибший занимался поисками металла и обнаружил мину времен Второй мировой войны. Как оказалось, она была взрывоопасной.

"Найденные рядом вещи погибшего свидетельствовали, что он занимался поисками металла с помощью металлодетектора", – пояснили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят расследование инцидента совместно со специалистами взрывотехнического подразделения. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее житель Одинцова обнаружил у себя на участке боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны. Он наткнулся на арсенал во время работ по благоустройству придомовой территории.