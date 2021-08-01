Лидер музыкальной группы Green Grey заявил, что на Украине "убивают" русский язык

20:00
Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial
Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко прокомментировал решение властей отменить выступление музыкантов на концерте ко Дню независимости Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Группу отстранили от выступления на празднике из-за исполнения песен на русском языке. По словам Яценко, до концерта допустили только украиноязычных исполнителей.
"Русский язык – один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир <…> Язык – это важно. А русский язык убивают в Украине. И это очень неправильно", – возмутился артист.
При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили отмену выступления группы некорректным отношением к государственному языку, которое Яценко ранее высказывал в соцсетях.
"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте – непродуктивным", – заявили в офисе украинского лидера.
Ранее Зеленский заявил, что Русский язык не является собственностью России. При этом он добавил, что в настоящее время к вопросу государственного языка возвращаться не стоит, поскольку на Украине на законодательном уровне все уже решено.
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