В Словакии десятки человек вышли на акцию против концерта оперной певицы Нетребко

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В Братиславе 30 апреля прошла акция протеста против выступления в городе оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает РИА Новости.

На акцию протеста вышли сразу несколько десятков человек. В издании уточнили, что акция протеста состоялась за час до начала концерта певицы на площади перед Словацким национальным театром.

Каждого, кто заходил в культурное учреждение на выступление артистки, активисты освистывали. Собравшиеся кричали "Позор зрителям!" и "Нам не нужна Нетребко!". По данным издания, активисты критиковали Нетребко за то, что она открыто не осудила действия РФ и не поддержала Украину.

Кроме того, разногласия вызвали планы словацкого премьер-министра Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы, говорится в сообщении.

Ранее Фицо заявлял, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. Таким образом он отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас не ездить в столицу 9 мая.

Он рассказал, что в столице России отдаст дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили Словакию. Фицо также отметил, что является легитимным премьером суверенной страны и ему не могут приказывать, куда он "должен или куда не должен ездить".

Также сообщалось, что президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешает гражданам страны вступать в ряды ВСУ. К нему обращались четыре человека с просьбой о предоставлении разрешения служить в украинской армии, однако он не дал своего согласия.

Согласно словацкому законодательству, граждане страны могут присоединиться к иностранным армиям только после получения разрешения президента. Без этого служба в зарубежных военных подразделениях считается уголовным преступлением.