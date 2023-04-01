Страны-соседи Украины дорого платят за помощь ее сельскохозяйственному экспорту – СМИ

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Государства-соседи Украины в Восточной Европе платят большую цену за содействие ее сельскохозяйственному экспорту. Об этом сообщает Le Figaro.

"По восточноевропейским деревням прошла волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены бесконтрольным наплывом зерновых с близлежащей Украины", – говорится в статье.

Один из польских фермеров Марцин Мисяк, который проживает около границы с Украиной, сообщил изданию, что поставляемое оттуда зерно не направляется на международные рынки или в Африку, как это было обещано европейскими политиками.

Вместо этого, по его словам, оно остается в Польше и продается по дешевой цене. В результате местные фермеры не могут продавать свою продукцию, так как их постоянные покупатели предпочли украинское зерно.

"Думая не о голодных, а о своей выгоде, операторы из Украины сделали все, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в портах Европы началась серьезная конкуренция, в которой вырваться вперед смогла именно украинская продукция, потому что кто-то дал ей привилегии", – пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора по телефону с Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за продление зерновой сделки.

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