Лукашенко освободил сына от должности помощника по нацбезопасности

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Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника по национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"26 февраля глава государства Александр Лукашенко подписал соответствующий указ", – говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета НОК страны.

С мая 1997 года эту должность занимал сам президент.