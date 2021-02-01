В США показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19 стали рекордными в январе

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В США в январе из-за COVID-19 были госпитализированы 120 тысяч человек, умерли 95 тысяч человек. Эти цифры стали рекордными с начала пандемии, сообщает "Газета.ру".

По данным организации The COVID Tracking Project, предыдущий антирекорд был отмечен в декабре, когда умерли 77 тысяч пациентов. В настоящий момент в больницах находятся 37 тысяч человек с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию.

В материале говорится, что США занимают первое место в мире по распространению COVID-19. В стране коронавирус зафиксирован у 26 миллионов человек, из них 440 тысяч умерли.

Ранее в Калифорнии обнаружили новый штамм коронавируса. Новая разновидность вируса CAL.20C была зафиксирована в ходе поиска "британского" штамма. Мутировавший коронавирус выявили во взятых биоматериалах. По мнению ученых, новый вирус мог появиться еще в июле 2020 года, однако проявил себя лишь в ноябре. На данный момент CAL.20C значительно распространился. Мутировавший коронавирус фиксируется в более чем половине образцов от 13 января в лаборатории Лос-Анджелеса.