Пролив Босфор временно закрыли из-за тумана

Фото: TACC/Юрий Смитюк

Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое управление береговой охраны.

Движение судов приостановили в обоих направлениях. Власти пообещали восстановить судоходство после улучшения погоды.

Ранее Босфорский пролив временно закрывали в конце октября. Тогда причиной также стал сильный туман. Отмечалось, что видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 метров.



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