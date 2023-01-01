Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:33

В мире

Пролив Босфор временно закрыли из-за тумана

Фото: TACC/Юрий Смитюк

Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое управление береговой охраны.

Движение судов приостановили в обоих направлениях. Власти пообещали восстановить судоходство после улучшения погоды.

Ранее Босфорский пролив временно закрывали в конце октября. Тогда причиной также стал сильный туман. Отмечалось, что видимость в Босфоре и Мраморном море не превышала 500 метров.

Читайте также

за рубежом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика