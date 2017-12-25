Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Ксения Собчак в понедельник подала в ЦИК РФ документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", сообщает РИА Новости.
Журналистку выдвинули кандидатом на президентские выборы 2018 года 23 декабря на съезде "Гражданской инициативы". Cогласно результатам тайного голосования, 96 выступили за, 7 – против, 3 воздержались.
Съезд "Гражданской инициативы" также утвердил программу, с которой партия будет участвовать в выборах. У Собчак есть своя программа под названием "123 трудных шага". Она заявила, что полностью разделяет программу "Гражданской инициативы", а председатель партии Андрей Нечаев не возражает против тезисов Собчак.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря. С этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в ЦИК.
Выборы президента официально назначены на 18 марта 2018 года. Пока что желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
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