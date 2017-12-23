Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Журналистку Ксению Собчак выдвинули кандидатом на президентские выборы 2018 года. Решение приняли на съезде "Гражданской инициативы".
Политсовет партии единогласно поддержал ее выдвижение. Согласно результатам тайного голосования, 96 выступили за, 7 – против, 3 воздержались, сообщает РИА Новости.
Съезд "Гражданской инициативы" также утвердил программу, с которой партия будет участвовать в выборах. У Собчак есть своя программа под названием "123 трудных шага". Она заявила, что полностью разделяет программу "Гражданской инициативы", а председатель партии Андрей Нечаев не возражает против тезисов Собчак.
Некоторые их предложения совпадают. В частности, они выступают за ограничение пребывания любого избираемого должностного лица на одной должности двумя сроками в течение жизни, отмену закона об иностранных агентах и нежелательных организациях, снижение проходного барьера на выборах в Госдуму с 5 до 3 процентов.
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