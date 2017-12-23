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Журналистку Ксению Собчак выдвинули кандидатом на президентские выборы 2018 года. Решение приняли на съезде "Гражданской инициативы".

Политсовет партии единогласно поддержал ее выдвижение. Согласно результатам тайного голосования, 96 выступили за, 7 – против, 3 воздержались, сообщает РИА Новости.

Съезд "Гражданской инициативы" также утвердил программу, с которой партия будет участвовать в выборах. У Собчак есть своя программа под названием "123 трудных шага". Она заявила, что полностью разделяет программу "Гражданской инициативы", а председатель партии Андрей Нечаев не возражает против тезисов Собчак.

Некоторые их предложения совпадают. В частности, они выступают за ограничение пребывания любого избираемого должностного лица на одной должности двумя сроками в течение жизни, отмену закона об иностранных агентах и нежелательных организациях, снижение проходного барьера на выборах в Госдуму с 5 до 3 процентов.