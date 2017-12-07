Собчак заявила о победе Путина на выборах — 2018

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Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года, считает, что избиратели выберут Владимира Путина.

Потенциальный кандидат отметила, что в заявлении Путина участвовать в выборах, нет ни какого события. Она заявила, что это вполне очевидное решение действующего главы государства, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что Собчак считает очевидной победу Путина на выборах, она все же примет участие в предвыборной гонке. Телеведущая предположила, что поддержат российского лидера небольшое количество избирателей.

Ранее Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.