Собчак заявила о победе Путина на выборах — 2018

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года, считает, что избиратели выберут Владимира Путина.
Потенциальный кандидат отметила, что в заявлении Путина участвовать в выборах, нет ни какого события. Она заявила, что это вполне очевидное решение действующего главы государства, сообщает РИА Новости.
Несмотря на то, что Собчак считает очевидной победу Путина на выборах, она все же примет участие в предвыборной гонке. Телеведущая предположила, что поддержат российского лидера небольшое количество избирателей.
Ранее Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выборах президента России в 2018 году.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: