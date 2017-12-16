Собчак заявила о готовности снять свою кандидатуру с выборов президента

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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова снять свою кандидатуру с выборов президента России в пользу другого кандидата при условии объединения с рядом политических сил.

"Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное сделать дело", – сказала Собчак, передает ТАСС.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года. Официально избирательная кампания начнется после опубликования постановления Совфеда, которое ожидается 18 декабря. Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.