Президент поздравил жителей Камчатки с Новым годом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Первыми его смогли услышать жители Камчатки и Чукотки, где новый год наступает в 15:00 по московскому времени.

Президент отметил, что минувший год стал годом поворотных событий, которые закладывают основу будущего России, ее независимости. Он также заметил, что 2022 год расставил все по своим местам, отделив мужество и героизм от предательства и малодушия.

При этом глава государства призвал оставить в прошлом все обиды и признаться друг другу в любви, верить, что Россия останется великой и продолжит развиваться.

"Пусть эти сердечные слова <...> придадут всем нам как можно больше душевных сил, <...> что вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой, будем идти только вперед, побеждать", – сказал он.

В этом году Путин впервые выступил не на фоне Кремля, а в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в момент обращения глава государства находился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"С учетом разницы во времени, вы знаете, что уже Новый год наступил на Камчатке, президент России оттуда же поздравил россиян с Новым годом", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь обращение Владимира Путина смогут увидеть пассажиры метро. Его будут транслировать на 22 тысячах экранов в вагонах поездов.



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