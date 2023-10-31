РФ будет защищать права Кузьмичева как россиянина, если он пожелает – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россия будет защищать права совладельца компании "Альфа-групп" Алексея Кузьмичева как гражданина РФ, если он сам этого пожелает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Кузьмичев – гражданин России, поэтому через дипломатическое представительство РФ должна поступить информация о его задержании. Когда данные придут, а сам Кузьмичев пожелает защитить его права как россиянина, – ему помогут, добавил Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь признался, что не знаком с ситуацией о задержании Кузьмичева во Франции, но читал об этом в СМИ.

Российский предприниматель пробудет под стражей не более 48 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую прокуратуру Франции.

Также там добавили, что прошли обыски французской недвижимости Кузьмичева по делу о налоговых преступлениях и нарушении санкций. В них участвовали свыше 60 человек. В ходе обысков нашли пачки наличных денег.

Ранее сообщалось, что Кузьмичева задержали во Франции 30 октября по подозрению в махинациях с налогами. Сейчас он задержан, его представители пока никак не прокомментировали случившееся.