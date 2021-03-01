В Хабаровске арестовали сахалинского миллиардера Дмитрия Пашова

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Центральный суд Хабаровска постановил арестовать депутата Сахалинской областной думы, бизнесмена Дмитрия Пашова. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля", – отметили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что содержаться Пашов будет в СИЗО Хабаровска.

Бизнесмена задержали по время командировки. Ему предъявили обвинение по делам известного в регионе бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя.

По данным издания Forbes, Дмитрий Пашов является самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. В 2019 году его официальный доход составил 6,2 миллиарда рублей.

Ранее в феврале Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к наказанию в виде лишения свободы за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Он осужден на 13 лет колонии.

