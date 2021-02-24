Суд приговорил экс-главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии

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Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии за получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей", – сказала судья.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017 года он ушел в отставку, после чего был арестован.

В ноябре 2019 года Нижегородский районный суд изъял имущество Маркелова на 2,2 миллиарда рублей, удовлетворив иск прокуратуры. До этого сообщалось, что суд арестовал у экс-главы 23 объекта недвижимости – земельные участки, помещения и здания в Москве.

