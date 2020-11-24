Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокурор попросил суд приговорить бывшего главу Марий Эл Маркелова к 17 годам колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По словам представителя защиты, для других фигурантов гособвинитель попросил 10 и 4,5 года.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки.

Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.

В ноябре 2019 года Нижегородский районный суд изъял имущество Маркелова на 2,2 миллиарда рублей, удовлетворив иск прокуратуры. До этого сообщалось, что суд арестовал у экс-главы 23 объекта недвижимости – земельные участки, помещения и здания в Москве.