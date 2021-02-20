Экс-мэра Йошкар-Олы осудили за получение взятки

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Йошкар-Олинский городской суд приговорил бывшего мэра столицы Республики Марий Эл Павла Плотникова к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", – указано на сайте прокуратуры региона.

Помимо ограничения свободы, Плотников приговорен к выплате штрафа в размере 23 миллионов рублей. Наконец, он на три года лишен права занимать определенные должности.

Кроме того, Павла Плотникова лишили звания "Заслуженный юрист Республики Марий Эл".

По версии следствия, экс-мэр с февраля 2005 по февраль 2007 года получил взятку от предпринимателя в виде двух построенных в центре города гаражей стоимостью 730 тысяч рублей. На момент совершения преступления Плотников временно исполнял обязанности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом.

В Москве в субботу, 20 февраля, арестовали начальника отдела Центральной энергетической таможни. Такое решение было вынесено по делу получении взятки в размере 11 миллионов рублей.

