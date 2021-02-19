Дело о мошенничестве в муниципалитете района Щукино завели в Москве

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Уголовное дело возбудили в Москве после выявления фактов мошенничества в муниципалитете столичного района Щукино. Об этом сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

По данным Хорошевской межрайонной прокуратуры, была произведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и норм законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

"Установлено, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов муниципального образования ... разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств путем заключения муниципальных контрактов с привлечением к участию подконтрольных им лиц", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что сотрудники муниципалитета обладали информацией о потребностях района в спортивном оборудовании и спортивных площадках, в ограждениях и иных услугах. Их действия причинили бюджету Щукина ущерб в размере более 6 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

В январе 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области. Их подозревают в получении взятки.

