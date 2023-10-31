Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева задержали во Франции

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Российский миллиардер Алексей Кузьмичев был взят под стражу во Франции, его подозревают в махинациях с налогами. Об этом сообщает Le Monde.

Издание сообщает, что обыски прошли в доме Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сен-Тропе. Прокуратура Франции подтверждает информацию об обысках – в них приняло участие 60 человек, среди которых были сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями.

Отмечается, что в ходе обысков были найдены пачки наличных денег. Бизнесмена подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях.

Его представители на данный момент не комментировали информацию об аресте.

11 августа этого года Минфин США сообщил о внесении Кузьмичева в санкционный список. Помимо него, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры со стороны США, вошли совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридмана и председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен.