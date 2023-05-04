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17:23

В мире

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали

Фото: ТАСС/Zuma

Мэр Одессы Геннадий Труханов арестован. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Городской голова Одессы взят под стражу. Детали позже", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на французском горнолыжном курорте Куршевель задержали одного из богатейших людей Украины, миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго.

Жеваго подозревают в уклонении от уплаты налогов и сотрудничестве с Россией. Украинские правоохранители наложили арест на имущество предпринимателя. Речь идет в том числе об акциях его компаний, недвижимом имуществе и корпоративных правах

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