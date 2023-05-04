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Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали
Фото: ТАСС/Zuma
Мэр Одессы Геннадий Труханов арестован. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем телеграм-канале.
"Городской голова Одессы взят под стражу. Детали позже", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что на французском горнолыжном курорте Куршевель задержали одного из богатейших людей Украины, миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго.
Жеваго подозревают в уклонении от уплаты налогов и сотрудничестве с Россией. Украинские правоохранители наложили арест на имущество предпринимателя. Речь идет в том числе об акциях его компаний, недвижимом имуществе и корпоративных правах
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