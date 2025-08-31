Путин поздравил с Днем шахтера работников угольной отрасли

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил всех работников угольной отрасли РФ с Днем Шахтера. Поздравление российского президента опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, этот праздник особенно широко отмечают во всех регионах, в которых добывается уголь. Люди чествуют тех, кто посвятил себя напряженному и крайне сложному шахтерскому делу.

"От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России и, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что власти совместно с бизнесом и управленческими командами делают все для устойчивого и долгосрочного развития угольной отрасли. В РФ продолжат обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в частности, будут наращиваться возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличиваться мощности морских портов и терминалов.

"Знаю, что шахтеры всегда работают на совесть. В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи", – напомнил Путин.

Российский лидер заявил, что верность шахтеров трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Путин поздравил всех, кто трудится в регионах расположения угольных бассейнов РФ: от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России. Отдельно президент выделил горняков Кузбасса, где добывается более половины угля РФ, и шахтеров Донбасса, работающих в сложнейших условиях.

Ранее Путин также поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, подчеркнув, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны.

По словам президента, Россия гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта, талантливыми учеными, инженерами и специалистами. Благодаря их профессионализму и труду за прошедшие годы были запущены новые предприятия, научные институты, конструкторские бюро и так далее.