Песков заявил, что Путин обсуждает тему цен на важные продукты с правительством

Фото: depositphotos/06photo

Владимир Путин мониторит ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, включая хлеб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о возможном подорожании хлеба из-за увеличения стоимости на горючее. Поэтому, по его словам, руководство страны следит за ситуацией с повышением цен, а Путин неоднократно поднимает эту тему на собрании с правительством.

"Да, есть определенные инфляционные процессы, хотя они сейчас чуть-чуть выше целевого уровня. Тем не менее речь идет о достаточно низком уровне инфляции", – отметил он.

Ранее около 30 региональных торговых сетей РФ ограничат наценки на ряд социально значимых товаров. В ФАС заявили, что ограничение наценок на подобные товары при условии наличия на полках повысит их доступность для граждан. К социально значимым товарам относятся хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", куриные яйца, капуста, подсолнечное масло, карамель, мыло, батарейки и другие.

"Деньги 24": специалисты сообщили о росте стоимости хлеба в РФ