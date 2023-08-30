В торговых сетях сообщили об отсутствии проблем с поставками "Доширака"

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В настоящее время никаких трудностей с поставками "Доширака" нет, отметили представители торговых сетей. Об этом пишет RT.

Так, в сети "Ашан" сообщили об отсутствии проблем, отметив, что ситуация с поставками лапши быстрого приготовления и ее цены остаются стабильными.

В свою очередь, в пресс-службе Metro тоже заявили, что дефицита продукта не наблюдается.

"Поставки стабильные, никаких сложностей не предвидится в ближайшее время", – резюмировали там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России ожидается дефицит "Доширака". Сообщалось, что на производстве якобы возникли проблемы с кадрами. Так, источник заявил, что на фоне падения курса рубля многие рабочие решили уволиться и отправиться в Казахстан и Южную Корею на заработки.

Однако позже представитель компании ООО "Доширак Коя" опроверг информацию о дефиците продукции в России. По его словам, завод продолжает работать в обычном режиме. Информацию об увольнении работников он назвал ложной.



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