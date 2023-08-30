В компании – производителе "Доширака" опровергли информацию о дефиците лапши в РФ

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Представитель компании ООО "Доширак Коя", занимающейся производством лапши быстрого приготовления, опроверг информацию о дефиците продукции в России, завод продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает RT.

По его словам, сообщения о дефиците лапши, которые распространяют в Сети, не имеют под собой оснований.

"Вы знаете, завод работает в обычном режиме, ничего такого нет", – отметил представитель компании.

Он добавил, что на фоне ложных сообщений продолжать разговор о якобы массовом увольнении сотрудников с производства и возможных последствиях не имеет смысла.

Ранее ряд СМИ заявляли, что в РФ ожидается дефицит продукции "Доширак". Отмечалось, что это может быть связано с курсом рубля, из-за которого появились проблемы с кадрами на производстве и с уменьшением отгрузок. По словам источников, многие рабочие начали массово увольняться и уезжать в Казахстан и Южную Корею на заработки.

Эту информацию подтвердил и сотрудник завода в Саратовской области, где производят лапшу. На предприятии не хватает рабочей силы, а отгружать продукцию работники успевают только крупным торговым сетям, говорил он.



По всей России пустеют полки с "Дошираком"