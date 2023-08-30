В России спрогнозировали дефицит "Доширака" – СМИ

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Дефицит продукции "Доширака" ожидается в России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации, дефицит "Доширака" издание связывает с курсом рубля, из-за которого появились проблемы с кадрами на производстве и с уменьшением отгрузок. Источник отмечает, что многие рабочие массово увольняются и отправляются в Казахстан и Южную Корею на заработки. Они объясняют это тем, что в связи с падением рубля зарабатывать за границей выгоднее, чем в России.

Эту информацию подтверждает и сотрудник завода в Саратовской области, где производят лапшу. По его словам, на предприятии на самом деле не хватает рабочей силы, а отгружать продукцию они успевают лишь крупным торговым сетям. Однако руководство заявило, что примет любые меры, чтобы не допустить роста цен.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года продажи лапши быстрого приготовления сократились на 9,5 процента год к году. Уточняется, что в денежном выражении продажи продукта выросли на 11%, что связано с увеличением средних цен. При этом потребление россиянами всех продуктов быстрого приготовления, в том числе супов и вторых блюд, сократилось за первый квартал еще сильнее – на 12,8% год к году.

По всей России пустеют полки с "Дошираком"