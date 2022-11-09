21:23Общество
Нижегородский губернатор доложил о снижении стоимости "Доширака" для военных
Фото: телеграм-канал "Глеб Никитин"
Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о снижении стоимости "Доширака" в магазине для военных. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Губернатор опубликовал фото полки магазина, на которой покупателям предлагают купить лапшу за 65 рублей.
"Цена на "Доширак" в мулинском военторге снижена, как и стоимость ряда других товаров. Еще в выходные цена на этот товар составляла 100 рублей", – говорится в публикации.
По словам Никитина, владелец магазина изменил цену на "Доширак" после того, как губернатор наведался к нему, чтобы выяснить причину необоснованного роста цен.
Глава региона призвал предпринимателей придерживаться адекватной ценовой политики.
"Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов", – резюмировал он.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение разобраться с необоснованным ростом цен на военное обмундирование. Она также отмечала, что следует разобраться с мощностями, которые производят каски, бронежилеты и другую амуницию.
До этого ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. По итогам проверки продавцам выдали предостережения о недопустимости создания искусственного дефицита для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен на фоне частичной мобилизации.
ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки
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