Нижегородский губернатор доложил о снижении стоимости "Доширака" для военных

Фото: телеграм-канал "Глеб Никитин"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о снижении стоимости "Доширака" в магазине для военных. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор опубликовал фото полки магазина, на которой покупателям предлагают купить лапшу за 65 рублей.

"Цена на "Доширак" в мулинском военторге снижена, как и стоимость ряда других товаров. Еще в выходные цена на этот товар составляла 100 рублей", – говорится в публикации.

По словам Никитина, владелец магазина изменил цену на "Доширак" после того, как губернатор наведался к нему, чтобы выяснить причину необоснованного роста цен.

Глава региона призвал предпринимателей придерживаться адекватной ценовой политики.

"Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов", – резюмировал он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение разобраться с необоснованным ростом цен на военное обмундирование. Она также отмечала, что следует разобраться с мощностями, которые производят каски, бронежилеты и другую амуницию.

До этого ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. По итогам проверки продавцам выдали предостережения о недопустимости создания искусственного дефицита для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен на фоне частичной мобилизации.



ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

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