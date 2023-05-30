В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления – СМИ

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В первом квартале 2023 года продажи лапши быстрого приготовления сократились на 9,5 процентов год к году. Об этом со ссылкой на данные ритейл-аудита сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что в денежном выражении продажи продукта выросли на 11%, что связано с увеличением средних цен.

При этом потребление россиянами всех продуктов быстрого приготовления, в том числе супов и вторых блюд, сократилось за первый квартал еще сильнее – на 12,8% год к году.

Эксперты считают, что рынок продуктов быстрого приготовления растет в периоды кризиса, и нынешнее падение продаж связано с окончанием периода ажиотажного спроса.

Отмечается, что бизнес ожидает дальнейшего роста продажи лапши быстрого приготовления, связывая это с "поворотом на Восток и восприятием таких продуктов как основы для рациона людей разных социальных страт".

Ранее Роспотребнадзор заявил об изъятии из интернет-магазинов американской лапши бренда Nissin Foods из-за содержания генетически модифицированной сои в ее составе. В ведомстве сообщили об организации непрерывного мониторинга данной продукции и изъятия ее из оборота.

