Роспотребнадзор сообщил об изъятии из интернет-магазинов лапши Nissin Foods

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Роспотребнадзор заявил об изъятии из интернет-магазинов американской лапши бренда Nissin Foods из-за содержания генетически модифицированной сои (ГМО) в ее составе. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

"Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", – сказано в сообщении.

В 2022 году ведомство установило, что содержание сои в данной лапше – 0,9%. Это нарушает установленные требования, поэтому ввоз и реализация продукции запрещены.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о нарушениях в пермском кафе, где якобы продавали кофе с грудным молоком. В ходе проверки был установлен факт приема и хранения сливок питьевых ультрапастеризованных без товарно-сопроводительной документации. Проверку в заведении организовали после объявления в Сети о продаже в кафе напитков с молоком кормящих матерей. Позже выяснилось, что подобным образом представители заведения пошутили.