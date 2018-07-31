Балакин стал пятым кандидатом в мэры Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгоризбирком зарегистрировал пятым кандидатом в мэры столицы бывшего владельца компании СУ-155 Михаила Балакина. Он баллотируется от партии "Союз горожан". Тем самым МГИК исполнила решение Мосгорсуда, передает Интерфакс.

Как пояснила на заседании комиссии член МГИК Рима Кузнецова, решение Мосгорсуда не было обжаловано и вступило в законную силу 30 июля. "Мы обязаны зарегистрировать Балакина в течение пяти дней", – отметила она. В связи с этим Кузнецова предложила "принять решение зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Балакина и выдать ему удостоверение о регистрации установленного образца".

Решение о регистрации кандидата поддержало большинство членов комиссии. Таким образом, число претендентов на пост мэра столицы достигло пяти человек.

Ранее МГИК зарегистрировала четырех из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ. Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября.

12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, признав лишь 109 из 112 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110. Балакин обжаловал это решение в Мосгорсуде, который обязал МГИК зарегистрировать его кандидатом в мэры.