Мосгоризбирком не зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Мосгоризбирком не зарегистрировал депутата Мосгордумы Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан", кандидатом на пост мэра столицы. Претенденту не хватило подписей муниципальных депутатов.
Как пояснила член МГИК Рима Кузнецова, изначально кандидат представил 112 полписей от депутатов 11 муниципальных округов, что позволило бы ему преодолеть фильтр. "Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей", – сказала Кузнецова.
Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен был пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен был заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.
Документы в Мосизбирком также подали кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и самовыдвиженец Сергей Собянин. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра.
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