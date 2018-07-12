Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергея Собянина зарегистрировали в Мосгоризбиркоме кандидатом на должность мэра столицы, сообщает телеканал Москва 24.

Собянин подал в избирком документы как самовыдвиженец. Он набрал 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Каждому кандидату нужно было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен был собрать подписи 36 тысяч избирателей.

Также документы в Мосизбирком подали кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и председатель партии "Союз горожан" Михаил Балакин.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.