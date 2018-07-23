Суд признал незаконным отказ МГИК в регистрации кандидату на должность мэра Балакину

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мосгорсуд признал незаконным отказ Московской городской избирательной комиссии (МГИК) кандидату от партии "Союз горожан" Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы.

Как сообщает Агентство "Москва", представитель Балакина Татьяна Лушникова просила удовлетворить исковые требования доверителя в полном объеме. Она также отметила, что все три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения. Все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов без какого-либо давления.

Представитель прокуратуры также просил суд удовлетворить исковое заявление Балакина.

Таким образом, суд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать Балакина кандидатом на должность мэра Москвы в течении пяти дней со дня принятия решения.

Как ранее пояснила член МГИК Рима Кузнецова, изначально кандидат представил 112 подписей от депутатов 11 муниципальных округов, что позволило бы ему преодолеть фильтр. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен был пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен был заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

Московская городская избирательная комиссия 12 июля зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра Москвы. В их числе – Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России".